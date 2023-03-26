Здоровье 26 марта 2023, 04:13 Мурашко заявил об отсутствии в России глобального дефицита лекарств Министр здравоохранения Мурашко: в России нет дефицита лекарств и медоборудования РИА «Новости»

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В России нет серьезного дефицита лекарственных средств или медоборудования. Об этом РИА «Новости» заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он добавил, что власти уже разработали механизмы, которые помогают справляться с трудностями, если они возникают.

«Глобального дефицита нет. Если возникают какие-то сложности, то мы разработали и внедрили механизмы, которые быстро и эффективно все компенсируют», — отметил Мурашко.

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Министр подчеркнул, что в России продолжают открывать новые производства и лаборатории. В частности, сам Минздрав формирует ряд площадок по производству препаратов. Например, уже скоро будет запущен выпуск тест-систем. Также в ближайшее время планируется открытие площадок для лекарственных препаратов и клеточных технологий.

Ранее власти США объявили о критическом росте дефицита детских лекарств и антибиотиков, что буквально стало «угрозой национальной безопасности». Кризис в этой отрасли специалисты связывают с зависимостью от иностранных компаний, экономическими факторами и непрозрачностью логистических цепочек.