Мурашко заявил о необходимости пройти углубленную диспансеризацию переболевшим ковидом

Углубленная диспансеризация требуется всем, кто перенес COVID-19. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Всем пациентам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию в средней и тяжелой степени тяжести или имеющим даже при легком заболевании какие-то жалобы, просто необходимо пройти углубленную диспансеризацию», — сказал он. Его процитировал ТАСС.

Министр отметил, что у переболевших может наблюдаться токсическое поражение печени. Ситуацию с коронавирусом в России Мурашко назвал крайне напряженной. По его словам, она продолжает ухудшаться. Он заявил, что под наблюдением врачей в России находятся более 1,038 миллиона пациентов с COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 27 246 случаев заражения коронавирусом. Побит антирекорд по смертям — 936 пациентов скончались за последние 24 часа, выздороветь удалось 20 566.

Больше всего новых заболевших в Москве (+4595), Санкт-Петербурге (+2501) и Московской области (+1490).

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что единственный способ избежать ковидных ограничений — вакцинирование от коронавируса.