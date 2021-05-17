Мурашко заявил о напряженной ситуации с ковидом в густонаселенных городах

Напряженная ситуация с коронавирусом в России наблюдается в городах с высокой плотностью населения. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщило РИА «Новости».

По словам главы Минздрава, в целом по России ситуация с коронавирусом стабильная.

«Сегодня напряженная ситуация в городах с высокой плотностью населения», — сказал Мурашко.

Он отметил, что вне зависимости от того, будет ли очередной всплеск заболеваемости, всем нужно следить за своим здоровьем и пройти вакцинацию. В особенности это касается пациентов с хроническими заболеваниями, а также тех, кто планирует операции и лечение в санаториях.

Мурашко накануне призвал россиян не ждать третьей волны ковида. Вместо этого он посоветовал всем, кто еще не успел сделать прививку, как можно скорее вакцинироваться. Министр при этом счел разговоры о рисках «третьей волны» абсурдными и неуместными.

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов ранее заявил, что условием для резкого роста заболеваемости ковидом в России может стать распространение варианта вируса, который будет устойчив к уже сформированному иммунитету.