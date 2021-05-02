Мурашко заявил о напряженной ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, под наблюдением находятся более 300 тысяч пациентов. Об этом в эфире канала «Россия 1» заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи [заболевания]», — напомнил он.

Минимальная цифра для формирования популяционного иммунитета, который даст общую защиту от вируса, — 69,8 миллиона человек, считают в Минздраве.

Около 25% пациентов с коронавирусом сталкиваются с различными осложнениями. В таких случаях требуется дополнительное наблюдение. Кроме того, до 10% перенесших коронавирус нуждаются в госпитализации и лечении уже неинфекционных заболеваний.

За последние сутки в стране зарегистрировали 8697 новых случаев заражения коронавирусом в 82 регионах, написало ИА Nation News. При этом у 14,7% болезнь протекает бессимптомно. Умерли 342 человека, 7339 пациентов выздоровели.

Хозяевам кошек разрешат проверить своих домашних питомцев на коронавирус бесплатно, отметило агентство «ФедералПресс». Сдать тест на коронавирус можно будет тем животным, чьи хозяева уже переболели.