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    29 января 2021, 15:50

    Мурашко заявил, что спад пандемии придется на февраль–март

    Анастасия Калинина

    Конец февраля и начало весны могут стать переломными моментами касательно пандемии коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
    Мурашко заявил, что спад пандемии придется на февраль–март

    «Я думаю, что февраль–март станут переломными моментами, и пандемия начнет отступать», — передало РИА «Новости» его слова.

    Также по его словам, риск заражения коронавирусом все еще остается высоким, поэтому следует продолжать соблюдать все меры профилактики.

    По данным оперштаба на 29 января, в России за сутки коронавирус выявили у 19 238 жителей, выздоровели — 26 204, умерли — 534 человека. Всего за время пандемии новым вирусом заразились 3 813 048 россиян.

    Ранее ученые из Нидерландов и Бельгии пришли к выводу, что тяжелые последствия после заражения коронавирусом возникают в том числе из-за снижения эластичности сосудов. Все дело — в дефиците витамина K в организме. Из-за его нехватки в итоге могут возникать тромбы. Бороться с этим помогут зеленые овощи, жирные сыры, молоко и сливочное масло. Достаточное количество витаминов К1 и К2 является профилактикой тромбозов.