Мурашко заявил, что спад пандемии придется на февраль–март

Конец февраля и начало весны могут стать переломными моментами касательно пандемии коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Я думаю, что февраль–март станут переломными моментами, и пандемия начнет отступать», — передало РИА «Новости» его слова.

Также по его словам, риск заражения коронавирусом все еще остается высоким, поэтому следует продолжать соблюдать все меры профилактики.

По данным оперштаба на 29 января, в России за сутки коронавирус выявили у 19 238 жителей, выздоровели — 26 204, умерли — 534 человека. Всего за время пандемии новым вирусом заразились 3 813 048 россиян.

Ранее ученые из Нидерландов и Бельгии пришли к выводу, что тяжелые последствия после заражения коронавирусом возникают в том числе из-за снижения эластичности сосудов. Все дело — в дефиците витамина K в организме. Из-за его нехватки в итоге могут возникать тромбы. Бороться с этим помогут зеленые овощи, жирные сыры, молоко и сливочное масло. Достаточное количество витаминов К1 и К2 является профилактикой тромбозов.