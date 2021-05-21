Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Регионам нужно еженедельно анализировать эпидемическую обстановку и принимать решения по ограничениям, исходя из этого. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Министр Михаил Мурашко отметил, что ситуация с коронавирусом остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиями», — передал ТАСС текст сообщения.

Министр также сообщил, что профилактические осмотры после приостановки в пандемию возобновлены уже в 83 регионах России. Глава министерства указал на необходимость обеспечить возможностью привиться от коронавируса направляемым на стационарное или санаторно-курортное лечение. Он также призвал регионы продолжать работать с эпидемическими очагами коронавируса и обследовать всех проживающих с заболевшими.

В России недавно выявили случаи заражения индийским вариантом коронавируса. Однако в Роспотребнадзоре заявили, что у нас нет самой опасной мутации, которая сейчас распространяется в Индии.