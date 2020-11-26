Мурашко заявил, что РФ близка к масштабному выпуску вакцины от COVID-19

Уточняется, что Минздрав РФ уже зарегистрировал два отечественных препарата от COVID-19. Первым из них стал «Спутник V», который создали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Вторую вакцину «ЭпиВакКорона» произвели специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Особенностью препарата является отсутствие в его составе живого вируса.