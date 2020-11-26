facebook_pixel
    26 ноября 2020, 12:05

    Мурашко заявил, что РФ близка к масштабному выпуску вакцины от COVID-19

    Полина Петрова

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что наша страна близка к масштабному выпуску вакцины от коронавируса, пишет сайт «Экономика сегодня».
    Мурашко заявил, что РФ близка к масштабному выпуску вакцины от COVID-19

    Уточняется, что Минздрав РФ уже зарегистрировал два отечественных препарата от COVID-19. Первым из них стал «Спутник V», который создали в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

    Вторую вакцину «ЭпиВакКорона» произвели специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Особенностью препарата является отсутствие в его составе живого вируса.