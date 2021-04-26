Мурашко заявил, что несколько регионов РФ приблизились к победе над коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что ситуация с распространением коронавируса в ряде регионов заметно улучшилась, написал ТАСС.

«Сегодня пять субъектов уже близки к элиминации данного возбудителя в целом в своем регионе», — процитировал Мурашко «Царьград».

Отмечается, что это заявление было сделано на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании. По последним данным, за последние сутки в России подтверждено еще 8803 случая COVID-19 в 82 регионах. Число заболевших осталось на том же уровне, что и на прошлой неделе. За сутки выздоровел 6631 человек, 356 умерли.