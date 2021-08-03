Мурашко высказался о необходимости привить от COVID-19 всех пожилых россиян

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко высказался о необходимости привить от коронавируса пожилых людей. По его мнению, вакцинацию должны пройти все люди в возрасте. Об этом сообщил RT со ссылкой на «Интерфакс».

«Мы призываем лиц старше 60 лет к вакцинации. Для этого возраста она должна быть проведена практически для всех», — сказал министр.

Он отметил также, что прививаться не стоит лишь тем людям, которые имеют медицинские противопоказания.

Ранее Мурашко заявил, что практически все заболевшие ковидом россияне, которых положили в больницу, не делали прививку. По его словам, такая статистика доказывает эффективность вакцины.