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    03 августа 2021, 16:42

    Мурашко высказался о необходимости привить от COVID-19 всех пожилых россиян

    Арина Бобкова

    Глава российского Минздрава Михаил Мурашко высказался о необходимости привить от коронавируса пожилых людей. По его мнению, вакцинацию должны пройти все люди в возрасте. Об этом сообщил RT со ссылкой на «Интерфакс».

    «Мы призываем лиц старше 60 лет к вакцинации. Для этого возраста она должна быть проведена практически для всех», — сказал министр.

    Он отметил также, что прививаться не стоит лишь тем людям, которые имеют медицинские противопоказания.

    Ранее Мурашко заявил, что практически все заболевшие ковидом россияне, которых положили в больницу, не делали прививку. По его словам, такая статистика доказывает эффективность вакцины.