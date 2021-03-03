Мурашко увидел спад заболеваемости ковидом в России, но призвал вакцинироваться

Коронавирус в России полностью не нейтрализован и продолжает циркулировать. Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал вакцинироваться, чтобы избежать третьей волны эпидемии.

«Мы не нейтрализовали полностью эту инфекцию, она циркулирует, и нам важно в том числе и развитие вакцинального направления. Сегодня три вакцины официально зарегистрированы и работают на территории РФ. Сейчас завершено клиническое исследование по лицам старше 60 лет „ЭпиВакКороны“. Экспертные организации рассматривают эти документы, поэтому все движется в штатном режиме», — сообщил журналистам Мурашко во время посещения Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии имени Я. Л. Цивьяна, его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что в России снижение заболеваемости ковидом наблюдается уже несколько последних недель, количество заболевших опустилось ниже 11 тысяч человек за сутки.

Но развитие дальнейшей ситуации, по его словам, будет в первую очередь зависеть от предпринимаемых мер. Чтобы избежать третьей волны, по мнению министра, нужно вакцинироваться, соблюдать дистанцию, носить маски.

Мурашко также хотел бы, чтобы все россияне осознавали ответственность происходящего. Глава Минздрава добавил, что особенно тяжело заболевание переносят пожилые люди. Эти люди, по его мнению, в первую очередь должны пройти вакцинацию.

В России зарегистрировано три вида препаратов от коронавируса. «Спутник V», разработанный в Центре имени Гамалеи, пептидная «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» и инактивированная вакцина «КовиВак» Центра имени Чумакова. Третья фаза клинических испытаний по последнему препарату пройдет в марте. В ней примут участие три тысячи человек.