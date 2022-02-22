Мурашко уточнил сроки ревакцинации в условиях «омикрона»

Повторная прививка в условиях распространения штамма «омикрон» россиянам потребуется раз в полгода. Сроки ревакцинации уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Глава ведомства в эфире телеканала «Россия 1» заметил, что привиться стоит через шесть месяцев после перенесенного заболевания или последней вакцинации.

«Мы рекомендуем пройти повторную вакцинацию и поддержать свой иммунитет», — подчеркнул Мурашко.

У получивших прививку и прошедших ревакцинацию пациентов с «омикроном», по его словам, чаще всего заболевание протекает в легкой форме или без каких-либо симптомов.

Среднее и тяжелое течение COVID-19, пояснил министр, вероятно у лиц из групп риска — старшего возраста, с сахарным диабетом или ослабленным иммунитетом.

В Минздраве предупредили, что после «омикрона» вероятны осложнения на сердечно-сосудистую и нервную систему. Они связаны с влиянием вируса на конкретные органы. Проблемы в том числе вероятны со слухом и обонянием. Некоторые жалуются на нарушения слуха и боли в ухе.