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    22 февраля 2022, 22:05

    Мурашко уточнил сроки ревакцинации в условиях «омикрона»

    Глава Минздрава Мурашко: в условиях «омикрона» ревакцинироваться надо раз в полгода

    Александра Ломейко

    Повторная прививка в условиях распространения штамма «омикрон» россиянам потребуется раз в полгода. Сроки ревакцинации уточнил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

    Глава ведомства в эфире телеканала «Россия 1» заметил, что привиться стоит через шесть месяцев после перенесенного заболевания или последней вакцинации.

    «Мы рекомендуем пройти повторную вакцинацию и поддержать свой иммунитет», — подчеркнул Мурашко.

    У получивших прививку и прошедших ревакцинацию пациентов с «омикроном», по его словам, чаще всего заболевание протекает в легкой форме или без каких-либо симптомов.

    Среднее и тяжелое течение COVID-19, пояснил министр, вероятно у лиц из групп риска — старшего возраста, с сахарным диабетом или ослабленным иммунитетом.

    В Минздраве предупредили, что после «омикрона» вероятны осложнения на сердечно-сосудистую и нервную систему. Они связаны с влиянием вируса на конкретные органы. Проблемы в том числе вероятны со слухом и обонянием. Некоторые жалуются на нарушения слуха и боли в ухе.