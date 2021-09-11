Мурашко: только половина молодых людей призывного возраста достаточно развиты физически

Только половина молодых людей призывного возраста имеют достаточное физическое развитие. При этом сильно отстают только 2,5% подростков.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

По его словам, 2,5% детей нужны специальные программы по физической подготовке. Остальным достаточно обычных занятий физкультурой. При этом в призывному возрасту достаточное для своих лет развитие имеет только 51% молодых людей.

По словам министра, среди подростков необходимо популяризовать здоровый образ жизни и уделить внимание профилактике алкоголизма.

«Человек вступает во взрослую жизнь, и ряд социальных факторов, в том числе алкоголь, начинают влиять очень агрессивно на состояние здоровья», — подчеркнул Мурашко.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко подтвердил существование в медицине термина «кретинизм», употребленного Еленой Малышевой в эфире очередного выпуска программы «Жить здорово!». Однако он призвал телеведущую как журналиста подбирать лексику так, чтобы она никому не навредила и никого не оскорбила.