Мурашко: ситуация с ковидом в России стала хуже

Ситуация с заболеваемостью СОVID-19 в России остается крайне напряженной, с каждым днем она ухудшается. Такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Ситуация, которая сегодня с новой коронавирусной инфекцией имеет место в стране, она остается просто крайне напряженной и пока эскалируется», — сказал он во время посещения Курской областной клинической больницы. Его процитировал ТАСС.

Мурашко уточнил, что под наблюдением медиков в России остаются свыше 1,038 миллиона человек с диагностированным ковидом.

«В среднем на каждом участке сегодня в стране находится до 14 пациентов, одновременно болеющих новой коронавирусной инфекцией. Это колоссальный объем и колоссальная нагрузка», — подчеркнул Мурашко.

Он рассказал, что в стране разворачивают дополнительные койки для пациентов с COVID-19.

Кроме того, министр обратил внимание на необходимость пройти углубленную диспансеризацию уже переболевшим. Это важно для выявления и устранения последствий болезни.

Мурашко добавил, что после ковида врачи выявляют у пациентов множество патологий. В частности, у людей может наблюдаться токсическое поражение печени.