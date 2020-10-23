Уровень охвата тестами на коронавирус в России один из самых высоких в мире. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Мы имеем один из самых высоких уровней тестирования среди стран», — заявил Мурашко на Евразийском экономическом форуме. Его слова приводит ТАСС.

Глава Минздрава также напомнил, что в России сейчас можно воспользоваться одной из 200 тест-систем для диагностики коронавируса и антител. 80 из них были разработаны и произведены в России.

По словам Мурашко, для пациентов с коронавирусом развернуто более 200 тысяч больничных коек. Это в четыре раза больше, чем было в начале пандемии.

Ранее RT сообщил, что Минздрав подготовит девятую версию рекомендаций по лечению коронавируса. При этом Мурашко заявил, что в целом мире эпидемиологическая ситуация с коронавирусом ухудшилась. Особенно видна негативная тенденция последних нескольких недель. Только в России число выявленных пациентов с коронавирусом растет изо дня в день. Например, за 22 октября в стране впервые обнаружили больше 17 тысяч заболевших.