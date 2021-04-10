Мурашко рассказал, у кого чаще бывают осложнения после коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко перечислил случаи, в которых чаще всего возникают осложнения после коронавируса. Это касается мужчин после 35 лет.

Об этом сообщил телеканал «Россия 24». Он пояснил, что именно у мужчин чаще происходят осложнения, и именно они чаще попадают в реанимацию.

«Пациенты мужского пола в два раза чаще имеют осложнения, попадают в реанимационные отделения, нежели женщины, с возраста 35 лет», — рассказал министр.

Также он посоветовал учитывать это при принятии решения о вакцинации.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин посоветовал всем россиянам прививаться от коронавируса. Он напомнил, что вакцинация бесплатная.

Он заявил, что «коронавирус — это опасная болезнь». Премьер добавил, что в некоторых случаях инфекция протекает тяжело и имеет последствия. Он уверен, что те, кто перенес ее, хотели бы привиться, чтобы избежать этого.

Также премьер добавил, что во всех российских регионах идет добровольная бесплатная вакцинация. Он призвал использовать эту возможность, чтобы защититься от инфекции. Также он добавил, что каждый день в России выявляют около девяти тысяч новых случаев инфекции.