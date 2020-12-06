Мурашко рассказал об опасности антибиотиков при ковиде

Не стоит принимать антибиотики с первых дней заболевания COVID-19 — это может привести к осложнениям. Чтобы их избежать, нужно следовать современным методам лечения, которые предложило академическое сообщество.

Об этом рассказал журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Практика приема антибиотиков с первых дней заболевания, к сожалению, подчас дает формирование осложнений. Необходимо следовать тем современным рекомендациям, а они не начинаются с приема антибиотиков. Эффективность терапии складывается из тех схем, которые предложены академическим сообществом», — отметил глава Минздрава.

Мурашко также уточнил, что антибиотики, которые используются в амбулаторной сети, поступили — он лично это проверил.