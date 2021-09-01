Мурашко рассказал о темпах вакцинации в России

Вакцинация от коронавируса в России продолжает набирать обороты. В регионах-лидерах по количеству привитых жителей уже фиксируют лишь единичные случаи заражения. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Темпы вакцинации набирают обороты в России. В некоторых регионах, которые лидируют по числу вакцинированных граждан, уже идет речь о единичных случаях заболевания», — процитировала главу ведомства пресс-служба Минздрава.

Мурашко добавил, что сейчас на территории страны преобладает «дельта»-штамм коронавируса. Но вакцина «Спутник V» позволяет избежать попадания в больницу, если человек подхватил эту мутацию.

По словам министра, специалисты других стран провели исследования, которые доказали эффективность «Спутника V» против штамма «дельта». Он отметил, что масштабы производства препарата растут.

«Запросов от других стран достаточно много», — заявил Мурашко во время беседы с гендиректором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Аданомом Гебрейесусом.

Ранее Мурашко рассказал, что так называемый долгий ковид может длиться от полугода до девяти месяцев. При этом симптомы могут затрагивать различные системы организма.