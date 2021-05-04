Мурашко рассказал о режиме работы больниц в праздничный период

Больницы и кареты скорой помощи во время майских праздников продолжат работу в усиленном режиме. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Медицинские учреждения и служба скорой помощи по всей стране до конца майских праздников продолжат работу в усиленном режиме», — заявило Министерство здравоохранения.

Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами по вопросам борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции и организации оказания медицинской помощи в период нерабочих дней призвал россиян воздержаться от чрезмерного употребления алкоголя. По его словам, это поможет сохранить здоровье.

«Не злоупотребляйте алкоголем — это позволит сохранить здоровье и избежать непредсказуемых негативных последствий», — заявил министр здравоохранения.

Ранее Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Он отметил, что смягчение ограничительных мер должно приниматься исключительно исходя из эпидемической обстановки в регионе.