Мурашко рассказал, какие недомогания могут быть после вакцины «Спутник V»
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заметил, что у части добровольцев, которым поставили прививку вакциной «Спутник V» в рамках испытаний, появились негативные эффекты. Его процитировал ТАСС. Люди пожаловались на слабость и боли в мышцах.
«Ориентировочно у 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры», — сказал глава Минздрава, добавив, что привиты более 300 человек.
Осложнения Мурашко назвал прогнозируемыми — их описание есть в инструкции. Обычно все негативные эффекты исчезают в течение одних-полутора суток.
Вакцину, уточнил «Интерфакс», разрабатывают три компании. Первые серии препарата уже выпустили.
«Большие объемы планируем, что начнут поставлять в конце ноября — декабре, они позволят выходить не только на группы риска, но и более широко вакцинировать», — подчеркнул министр. Процесс запустят параллельно клиническим исследованиям и вакцинации групп риска.
Сейчас в регионах персонал обучают работе с вакциной, отрабатывают логистику и промышленно нарабатывают большие дозы вакцины.
Мурашко пояснил, что среди попавших в группы риска оказались медицинские работники, педагоги и наиболее активно контактирующие с населением личности.