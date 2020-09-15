Мурашко рассказал, какие недомогания могут быть после вакцины «Спутник V»

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что часть добровольцев сталкивалась со слабостью и мышечными болями после прививки от коронавируса. Но все негативные последствия были спрогнозированы. Начать более широкую вакцинацию населения намерены в конце ноября — декабре.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заметил, что у части добровольцев, которым поставили прививку вакциной «Спутник V» в рамках испытаний, появились негативные эффекты. Его процитировал ТАСС. Люди пожаловались на слабость и боли в мышцах.

«Ориентировочно у 14% возникают небольшие жалобы на слабость, на мышечные боли в течение суток, изредка бывает подъем температуры», — сказал глава Минздрава, добавив, что привиты более 300 человек.

Осложнения Мурашко назвал прогнозируемыми — их описание есть в инструкции. Обычно все негативные эффекты исчезают в течение одних-полутора суток.

Вакцину, уточнил «Интерфакс», разрабатывают три компании. Первые серии препарата уже выпустили.

«Большие объемы планируем, что начнут поставлять в конце ноября — декабре, они позволят выходить не только на группы риска, но и более широко вакцинировать», — подчеркнул министр. Процесс запустят параллельно клиническим исследованиям и вакцинации групп риска.

Сейчас в регионах персонал обучают работе с вакциной, отрабатывают логистику и промышленно нарабатывают большие дозы вакцины.

Мурашко пояснил, что среди попавших в группы риска оказались медицинские работники, педагоги и наиболее активно контактирующие с населением личности.