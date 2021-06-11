Мурашко рассказал о лечении больных с «индийским» штаммом коронавируса

Лечение больных, которые заразились «индийским» штаммом коронавируса, не отличается от лечения пациентов, у которых COVID-19 был вызван другой мутацией. Министр не исключил в схемах лечения корректировки.

«Схемы терапии все такие же, особенности сейчас наблюдаем. Пока по-прежнему какой-то кардинальной специфической терапии в лечении коронавируса универсальной нет», — сообщил ТАСС глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Индийский» штамм коронавируса, по словам Мурашко, может потребовать в будущем корректировки лечения из-за высокой скорости его распространения.

COVID-19, вызванный «индийским» штаммом коронавируса, переносится больными тяжелее. При заражении пациенты лишаются не только обоняния, но и слуха. У них появляются на теле воспаления, характерные для гангрены, боли в суставах, рвота и диарея.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что будет обозначать штаммы SARS-CoV-2 буквами греческого алфавита. При этом научные наименования останутся наравне с новой маркировкой штаммов, их будут и дальше применять в исследованиях.