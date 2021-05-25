Мурашко рассказал о единственном способе победить коронавирус

Переломить ситуацию с коронавирусом в России может только коллективный иммунитет. Эта задача может быть решена с помощью вакцинации, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Во время международной научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России» он отметил, что в России ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается напряженной.

«Кардинально переломить ситуацию с коронавирусом в России может только достижение необходимого коллективного иммунитета. Эта задача может быть решена только через вакцинацию», — процитировал его ТАСС.

В России вакцинировалось от коронавируса более 10 миллионов человек, сообщала «Газета.ru».

Ранее первая страна Евросоюза заявила о достижении коллективного иммунитета к COVID-19. Ею стала Мальта, там полную иммунизацию прошли 42% населения.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о новой угрозе пандемии. Новый вирус будет еще заразнее и смертоноснее, чем SARS-CoV-2.