Мурашко призвал к новым немедицинским мерам по борьбе с ковидом

Меры, принятые против борьбы с коронавирусом, позволили несколько замедлить темпы заболеваемости ковидом, однако крайне необходимы и новые, немедицинские меры. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, написала «Газета.ru».

Ограничения, принятые в ряде регионов в последние пару недель, позволили несколько замедлить распространение коронавируса, отметил глава Минздрава России.

«Но мы считаем, что именно нефармакологические, немедицинские меры сегодня просто крайне необходимы», — заявил Мурашко, выступая на президиуме координационного совета при кабмине по борьбе с COVID-19.

Среди детей, по сравнению с прошлым годом, также выросла заболеваемость ковидом, указал министр. В связи с этим выросла нагрузка на педиатрическую службу.

Мурашко также заявил, что в России достаточно вакцин от коронавируса, передал RT. По его словам, сейчас кампания по вакцинации в регионах активизировалась.

Вице-премьер Татьяна Голикова между тем на фоне ситуации с коронавирусом предложила объявить в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, написала газета «Известия».