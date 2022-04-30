Мурашко предупредил о риске вспышки коронавируса в России в июне

В России есть риск всплеска заболеваемости ковидом в июне, предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Глава Минздрава напомнил о необходимости вакцинироваться, чтобы не допустить новой волны пандемии.

Мурашко подчеркнул, что нужно заниматься профилактикой, а не ждать, когда число случаев заражения коронавирусом снова начнет расти, написало РИА «Новости».

«По нашим прогнозам существует высокий риск подъема заболеваемости в июне месяце, конец мая, может быть, июнь, поскольку коллективный иммунитет снижается», — сказал он журналистам.

За минувшую неделю уровень коллективного иммунитета в России снизился с 43,7% до 42,9%, уточнили в Telegram-канале «стопкоронавирус.рф». По данным на 29 апреля вакцинацию первым компонентом провели 90 615 189 раз, вакцинацию полного цикла — 86 706 195 раз.

В оперштабе призвали сделать прививку и ревакцинироваться каждые шесть месяцев, чтобы снизить риск заражения или перенести ковид без тяжелых осложнений.