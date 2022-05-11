Мурашко предложил создать медицинскую ассоциацию стран БРИКС

Входящим в группу БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) странам необходимо создать собственную медицинскую ассоциацию для выработки общих стандартов качества помощи пациентам, повышения квалификации врачей и определения принципов единой медицинской этики.

Как сообщил ТАСС, с таким предложением выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на встрече с коллегами из стран БРИКС.

Предложение главы российского ведомства участники заседания поддержали. Медицинская ассоциация сможет назначить специальных координаторов в каждой из стран. Это позволит оперативно принимать меры при распространении инфекционных заболеваний.

Российский министр также предложил создать международный медицинский журнал для врачей из БРИКС. Через него специалисты смогут делиться своими достижениями и обмениваться опытом.