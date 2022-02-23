Мурашко: половина переболевших ковидом испытывают проблемы с сердцем

До 50% перенесших COVID-19 испытывают проблемы с сердцем, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью журналистке Наиле Аскер-заде на «России 24». Возможны нарушения сердечного ритма, миокардиты, осложнения, связанным с тромбообразованием, уточнил Мурашко.

«Что очень важно, риск повышенной смертности у пациентов, имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания, возрастает до пяти-семи раз», — добавил глава Минздрава.

Мурашко посоветовал тем, кто испытывает проблемы с сердцем после ковида, посетить врача или пройти углубленную диспансеризацию.

Ранее врач-отоларинголог Владимир Зайцев сообщил, что «омикрон» часто дает осложнения на уши. Впоследствии это может привести к хроническим заболеваниям. А врач Сергей Токарев рассказал, что у пациентов со штаммом «омикрон» нередко возникает цистит.

За последние сутки в России госпитализировали 16 349 зараженных коронавирусом — на 5,46% меньше, чем было 22 февраля. При этом число выздоровевших выросло на 9,1% — до 179 203 человек.

Детская заболеваемость ковидом снижается.