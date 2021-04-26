Мурашко озвучил сроки регистрации новой вакцины «Спутник Лайт»

Вакцина из одного компонента «Спутник Лайт» будет зарегистрирована на майские праздники. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщили «Известия»

Помимо этого, Мурашко объявил, что Минздрав привлек большое количество ресурсов, чтобы бороться с коронавирусной инфекцией и ее распространением в период майских торжеств.

«Для этого делаются все мероприятия, чтобы предотвратить рост заболеваемости. В целом население должно провакцинироваться и соблюдать противоэпидемические требования», — заключил министр.

Ранее президент России Владимир Путин во время совещания с главой Роспотребнадзора Анной Поповой и вице-премьером РФ Татьяной Голиковой озвучил предложение сделать майские праздники непрерывными.