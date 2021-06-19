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    19 июня 2021, 13:48

    Мурашко оценил смертоносность индийского штамма коронавируса

    Александр Блинов

    Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пока рано делать выводы о том, что летальность от индийского штамма коронавируса выше, чем от других вариантов патогена. Об этом сообщил «Интерфакс».

    Мурашко оценил смертоносность индийского штамма коронавируса

    Глава Минздрава отметил, что индийский штамм коронавируса является более заразным. Но данных о том, что он более летален, чем другие штаммы, пока нет.

    «Он более контагиозный. Пока мы не можем сказать, что он более летальный», — заявил Мурашков.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в России наблюдают все более интенсивное распространение индийского штамма коронавируса, который уже превалирует в 64 странах. В Москве, где сейчас наблюдается рекордный пик заболеваемости ковидом, индийский штамм выявили почти у 90% новых заболевших, как ранее сообщил мэр города Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что этот штамм является более агрессивным и быстрее распространяется.

    Ученые ФМБА ранее обнаружили новые мутации коронавируса, которые способны снижать эффективность вакцин и «ускользать» от действия антител у пациентов, переболевших ковидом в 2020 году.