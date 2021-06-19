Мурашко оценил смертоносность индийского штамма коронавируса

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что пока рано делать выводы о том, что летальность от индийского штамма коронавируса выше, чем от других вариантов патогена. Об этом сообщил «Интерфакс».

Глава Минздрава отметил, что индийский штамм коронавируса является более заразным. Но данных о том, что он более летален, чем другие штаммы, пока нет.

«Он более контагиозный. Пока мы не можем сказать, что он более летальный», — заявил Мурашков.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что в России наблюдают все более интенсивное распространение индийского штамма коронавируса, который уже превалирует в 64 странах. В Москве, где сейчас наблюдается рекордный пик заболеваемости ковидом, индийский штамм выявили почти у 90% новых заболевших, как ранее сообщил мэр города Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что этот штамм является более агрессивным и быстрее распространяется.

Ученые ФМБА ранее обнаружили новые мутации коронавируса, которые способны снижать эффективность вакцин и «ускользать» от действия антител у пациентов, переболевших ковидом в 2020 году.