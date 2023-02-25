Здоровье 25 февраля 2023, 07:39 Мурашко отметил работу медиков, работающих на передовой Минздрав РФ: сегодня медики стоят лицом к лицу с вызовом, помогая раненым на передовой

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко принял участие на Всероссийском фестивале военно-патриотической песни «Своих не бросаем», где вспомнил, как медики сначала столкнулись с опасностью коронавирусной инфекции, а сейчас работают на передовой. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Мурашко напомнил, как в 2020 году медики чувствовали себя, когда первый борт из Ухани, где уже была зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции, прилетел в Россию с нашими гражданами на борту.

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«Тогда с одной стороны был страх, с другой — уверенность, что мы победим. Сегодня медики стоят лицом к лицу с вызовом, оказывая помощь на передовой, оказывая помощь в операционных и в реабилитации наших солдат», — подчеркнул он.

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Министр отметил, что несмотря ни на что медицинские работники, рискуя жизнью и собственным здоровьем, продолжают помогать раненым в зоне спецоперации.

Ранее Мурашко отметил минимальную разницу в показателях младенческой смертности в городе и на селе. Министр заявил, что это хороший результат, но не идеальный. По словам главы Минздрава, есть стимул к продвижению вперед.