Здоровье 03 марта 2023, 10:33 Мурашко осудил голословные заявления о происхождении коронавируса Мурашко призвал не делать голословных заявлений о происхождении коронавируса РИА «Новости»

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Дискуссия о происхождении SARS-CoV-2 продолжается с первого дня его появления, но судить об этом, не имея конкретных фактов, нельзя, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Он также призвал не выдвигать необоснованные обвинения в адрес кого-либо по этому поводу, сообщило РИА «Новости».

«Чем больше данных, тем больше появляется тех или иных вопросов [по поводу происхождения коронавируса]», — отметил министр.

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Отвечая на вопрос о том, какая точка зрения ему ближе, Мурашко удивился, заметив, что о личных преставлениях тут не может идти и речи.

«При чем тут точка зрения? Это же не художественное произведение», — пояснил глава Минздрава.

Отдельно он отметил, что нельзя огульно делать какие-то заявления, не имея никаких доказательств.

«Комиссия работает — будут факты подтверждающие. Лаборатория работает. А так — кто кого обвиняет», — заключил Мурашко.

Ранее директор ФБР Кристофер Рэй заявил о том, что коронавирус, вероятнее всего, имел именно лабораторное происхождение. Он также обвинил власти Китая в попытках помешать установлению причин пандемии.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на то, что институты в Ухане не изучали ничего запретного, поэтому невозможно подтвердить, что якобы они стали виновниками пандемии.