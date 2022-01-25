Мурашко назвал вакцинацию подростков от коронавируса исключительно добровольной

Российских подростков прививают от коронавируса на добровольной основе и с согласия родителей. В Минздраве подчеркнули, что юные жители страны стали болеть COVID-19 вдвое чаще.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко разъяснил процесс вакцинации подростков на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ. Его процитировал ТАСС.

«Отмечу, что вакцинация от COVID-19 подростков проходит исключительно добровольно и по письменному заявлению одного из родителей или законного представителя», — подчеркнул Мурашко.

В оборот, добавил министр, поступили первые серии вакцины «Спутник М». Она разработана для защиты от коронавируса детей и подростков 12–17 лет. На сегодняшний день доступность препарата стала особенно актуальной.

«Мы видим, что дети стали болеть <…> в два раза чаще. И у части из них заболевание протекает тяжело», — заметил Мурашко.

Вакцина «Спутник М» практически не отличается от однокомпонентного «Спутника Лайт». У нее те же показания, а побочных эффектов — меньше. Пока что регионы РФ получили небольшие партии, со временем поставки увеличат.