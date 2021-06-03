Мурашко назвал условие для послабления коронавирусных ограничений

Когда против COVID-19 привьется 60% населения страны, можно будет говорить о введении некоторых послаблений коронавирусных ограничений. Возможно, в этом случае правительство разрешит населению снять маски.

Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям», — сказал министр. Так он ответил на вопрос, можно ли будет снять маски, если от ковида привьются 60% россиян.

Ранее эту же цифру называла вице-премьер России Татьяна Голикова, когда говорила о достижении необходимого коллективного иммунитета. По ее словам, к августу 2021 года надо провакцинировать 60% жителей страны. Это почти 69 миллионов человек.

Накануне в эфире телеканала «Россия 24» президент России Владимир Путин напомнил, что уже сделал прививку от коронавируса в марте и апреле этого года. Он подчеркнул, что побочных эффектов не почувствовал, и призвал россиян последовать его примеру.