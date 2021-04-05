facebook_pixel
    05 апреля 2021, 20:26

    Мурашко назвал наиболее частые осложнения после коронавируса

    Артур Блянихов

    Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о наиболее частых осложнениях, которые проявляются у людей, перенесших коронавирус. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Глава ведомства заметил, что чаще всего осложнения после COVID-19 проявляются в виде слабости, проблем с сердечно-сосудистой и центральной нервной системами. Здоровье ухудшается как у здоровых людей, так и у тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Отмечается, что наибольшему риску подвержены те, у кого есть предрасположенность к образованию тромбов.