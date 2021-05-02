Мурашко назвал долю пациентов с осложнениями после COVID-19

Медицинское наблюдение требуется 25% пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию. У всех из них наблюдаются осложнения. Такие данные в эфире телеканала «Россия 1» привел министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он отметил, что у части пациентов осложнения могут оказаться настолько серьезными, что потребуется врачебное вмешательство.

«До 25% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, имеют те или иные осложнения и требуют наблюдения. А до 10% перенесших новую коронавирусную инфекцию требуется подчас и госпитализация», — заявил Михаил Мурашко.

Министр заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной.

«Под наблюдением находятся более 300 тысяч больных с коронавирусом», — привело слова Михаила Мурашко ИА НСН.

Глава Минздрава отметил, что дополнительные майские выходные ввели, чтобы разорвать цепочку передачи инфекции. По оценке министра, минимальный порог для формирования популяционного иммунитета таков, что вакцинироваться должны почти 70 миллионов россиян.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 8697 случаев заражения коронавирусом. Лидерами по приросту остаются Москва (2699 случаев), Санкт-Петербург (718) и Московская область (650).