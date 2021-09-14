Мурашко назвал число болеющих ковидом россиян

Медики продолжают наблюдать за состоянием здоровья 723 тысяч россиян, болеющих ковидом. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня по-прежнему под наблюдением медицинских работников находятся 723 тысячи граждан РФ, болеющих новой коронавирусной инфекцией», — заявил глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что система здравоохранения готова оказывать необходимую помощь больным, при этом на нее сохраняется большая нагрузка. Первоочередной задачей Мурашко назвал прекращение эпидемического процесса.

«Самый главный и верный путь — это вакцинация населения», — отметил он.

По словам министра, обеспечить эпидемическую безопасность жителей страны необходимо до наступления зимних холодов. Сейчас в России от коронавируса привиты 46 миллионов человек.

«Вакцинация сегодня показывает эффективность в профилактике заболевания, в редких случаях, если человек даже сталкивается с инфекцией, то заболевание протекает без тяжелых осложнений», — сказал глава ведомства.

Мурашко подчеркнул, что в стране достаточно вакцины от коронавируса. В каждом регионе запасы рассчитаны примерно на месяц.