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    14 сентября 2021, 20:39

    Мурашко назвал число болеющих ковидом россиян

    Дарья Бунякова

    Медики продолжают наблюдать за состоянием здоровья 723 тысяч россиян, болеющих ковидом. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    Мурашко назвал число болеющих ковидом россиян

    «Сегодня по-прежнему под наблюдением медицинских работников находятся 723 тысячи граждан РФ, болеющих новой коронавирусной инфекцией», — заявил глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 24».

    Он добавил, что система здравоохранения готова оказывать необходимую помощь больным, при этом на нее сохраняется большая нагрузка. Первоочередной задачей Мурашко назвал прекращение эпидемического процесса.

    «Самый главный и верный путь — это вакцинация населения», — отметил он.

    По словам министра, обеспечить эпидемическую безопасность жителей страны необходимо до наступления зимних холодов. Сейчас в России от коронавируса привиты 46 миллионов человек.

    «Вакцинация сегодня показывает эффективность в профилактике заболевания, в редких случаях, если человек даже сталкивается с инфекцией, то заболевание протекает без тяжелых осложнений», — сказал глава ведомства.

    Мурашко подчеркнул, что в стране достаточно вакцины от коронавируса. В каждом регионе запасы рассчитаны примерно на месяц.