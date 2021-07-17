Мурашко дал совет вакцинированным, у которых долго держится температура

Если после прививки от коронавируса температура держится более 24-36 часов, то нужно обратиться к врачу. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В целом переносимость хорошая у всех вакцин. Но каждый человек индивидуален», — сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Министр указал, что необходимо вызвать врача, если после прививки температура держится более 24-36 часов. Он отметил, что в России каждую неделю наблюдается прирост вакцинированных. В пиковые дни темпы доходят до одного миллиона человек в сутки, добавил Мурашко.

Михаил Мурашко добавил, что медики в России пока справляются с объемами вакцинации населения, и серьезных проблем при этом не видно. В стране открыты больше 13 тысяч прививочных пунктов — в том числе, работаю мобильные бригады.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не продвинулась в плане вакцинации населения от коронавируса. Он связал высокую смертность с недостаточной вакцинацией.