Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев заразился коронавирусом и попал в больницу

Врачи диагностировали заражение коронавирусом у муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила Бердиева. Как сообщил «360» осведомленный источник, медики оценили его состояние как среднетяжелое.

Его подключили к подаче кислорода. Об искусственной вентиляции легких речи пока не идет.

Ранее муфтий призвал мусульман Карачаево-Черкесии соблюдать режим самоизоляции и отказаться от посещения мечетей на время Рамадана.

Он пояснил, что коллективные молитвы временно отменяются из-за эпидемической обстановки. Бердиев отметил, что верующим лучше совершать намаз дома с семьей.

Также он напомнил, что во время Рамадана нужно уделять больше внимания благим мыслям и делам: молиться, читать Коран и помогать ближним.

Бердиев отметил работу волонтеров, которые во время пандемии помогают одиноким пожилым и больным людям. Кроме того, он поблагодарил врачей за их работу и ответственность, которую они сегодня на себя взяли.

Муфтий отметил, что как только распространение коронавируса остановится, все мусульмане соберутся вместе на праздничную молитву.