Муфтий Карачаево-Черкесии Исмаил Бердиев заразился коронавирусом и попал в больницу
Его подключили к подаче кислорода. Об искусственной вентиляции легких речи пока не идет.
Ранее муфтий призвал мусульман Карачаево-Черкесии соблюдать режим самоизоляции и отказаться от посещения мечетей на время Рамадана.
Он пояснил, что коллективные молитвы временно отменяются из-за эпидемической обстановки. Бердиев отметил, что верующим лучше совершать намаз дома с семьей.
Также он напомнил, что во время Рамадана нужно уделять больше внимания благим мыслям и делам: молиться, читать Коран и помогать ближним.
Бердиев отметил работу волонтеров, которые во время пандемии помогают одиноким пожилым и больным людям. Кроме того, он поблагодарил врачей за их работу и ответственность, которую они сегодня на себя взяли.
Муфтий отметил, что как только распространение коронавируса остановится, все мусульмане соберутся вместе на праздничную молитву.