Можно ли заболеть от вакцины против коронавируса? Отвечает специалист

Вакцина от коронавируса совсем скоро поступит в гражданский оборот. Директор по развитию биотехнологий Андрей Алешкин рассказал «360», почему российский препарат от института имени Гамалеи был создан так быстро, а также сколько держится иммунитет к коронавирусу и можно ли от прививки заболеть.

По словам Андрея Алешкина, вакцина от вируса появилась быстро, потому что для ее создания были все предпосылки.

«Генно-модифицированные серотипы аденовируса были готовы для введения гена, кодирующего белок SARS, как только специалисты института Гамалеи получили расшифрованную нуклеотидную последовательность гена. <…> Собственно, это была основная их задача для получения вакцины для профилактики заболевания COVID-19», — рассказывает Андрей Алешкин.

Также эксперт подробно рассказал о продолжительности сформировавшегося иммунитета к коронавирусу.

На сегодняшний день специалисты института Гамалеи могут основываться на данных, полученных по вакцине против Эболы и вакцине против MERS. У них есть наблюдения за теми, кто был привит в течение двух лет. По крайней мере, в течение этого срока защита с точки зрения клеточного и гуморального звена иммунной системы будет сохраняться против вируса SARS-CoV-2 как профилактика от COVID-19 Андрей Алешкин.

При этом Алешкин отметил, что даже если штамм вируса изменится в ближайшие годы, ученые смогут создать новую вакцину в кратчайшие сроки: «Главное — векторный принцип, позволяющий обеспечить <…> формирование иммунитета».

Также Алешкин развенчал главный миф, связанный с вакциной, — можно ли заболеть от прививки. По мнению эксперта, от любой вакцинации могут быть побочные эффекты в виде высокой температуры, головной боли и боли в месте введения вакцины.

«В прямом смысле слова острого инфекционного процесса вакцинируемый ни в коем случае не получает, и к инфекции COVID-19 эти симптомы точно не имеют никого отношения», — заявил Алешкин. По словам эксперта, все побочные симптомы проходят в течение нескольких дней.

Андрей Алешкин также рассказал, что после регистрации вакцины начнется третья фаза клинический испытаний. Для новых испытаний уже нашли 1600 волонтеров. Их привьют и в течение 42 дней будут наблюдать.