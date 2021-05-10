Комаровский объяснил, можно ли детям до года грызть фрукты

Маленькие дети могут быстро научиться кусать, но при этом еще плохо жуют. Они могут поперхнуться твердой пищей, поэтому им опасно давать фрукты. Об этом предупредил врач и телеведущий Евгений Комаровский.

«У детей младшего возраста имеет место опасное сочетание нескольких факторов — дети уже умеют кусать, но еще плохо умеют (или вообще не умеют) жевать. К тому же для них характерны важные физиологические особенности — в сравнении со взрослыми у них слабее дыхательные мышцы и, соответственно, слабее сила кашлевого толчка», — написал Комаровский в Instagram.

Он пояснил, что из-за слабых мышц детям сложнее откашляться и очистить дыхательные пути от попавшего куска еды. Чем ребенок младше, тем перечисленные факторы актуальнее. При этом медик отметил, что ситуация не такая страшная, когда еще не выросли зубы.

«Нечем откусить, так нечем и поперхнуться. Но после появления зубов первые 6-12 месяцев реально опасные», — заключил Комаровский.

Ранее телеведущий рассказал об опасности появления холодного пота. Если такой пот сопровождается повышением температуры, то необходимо обратиться за помощью к врачу.