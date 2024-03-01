Здоровье 01 марта 2024, 09:55 «Мозговой туман» и другие сложности. Новому исследованию о COVID-19 дали оценку РБК: российские эксперты оценили связь ковида и ухудшений памяти Unsplash

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New England Journal of Medicine опубликовал новое исследование о связи COVID-19 и ухудшений памяти. Комментируя представленные данные, российские эксперты отметили, что продолжают сталкиваться с жалобами пациентов на снижение функций памяти, внимания и невозможность сосредоточиться на работе, сообщил РБК.

Авторы исследования, появившегося в New England Journal of Medicine, указали, что «мозговой туман» может наблюдаться как у тех, кто болел ковидом долгое время, так и у тех, кто выздоровел достаточно быстро.

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В опросе специалистов участвовали 140 тысяч человек — болевшие ковидом разной тяжести, а также неинфицированные. Респондентам предложили выполнить когнитивные тесты, чтобы оценить память, мышление, исполнительность, внимание и импульсивность.

В итоге ученые увидели связь между COVID-19 и когнитивными нарушениями, а больше всего, как оказалось, от него страдают функции памяти. По мнению исследователей, это связано скорее с трудностями с формированием новых воспоминаний.

«Авторы доказали, что когнитивные функции пострадали в большей степени у людей, заболевших в начале пандемии, то есть у заразившихся первоначальным штаммом вируса, и у тех, кто проходил лечение в условиях реанимации», — отметил в беседе с РБК врач-невролог клиники «Хадасса» в Сколково Антон Тихоновский.

При этом, по его словам, исследователи не определили уровень когнитивных функций пациентов до болезни. Помимо этого, подчеркнул специалист, определить, как сильно лечение в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии влияет на развитие когнитивных нарушений, трудно.

«Мы знаем, что критические состояния даже без сопутствующей коронавирусной патологии приводят часто к существенным поражениям головного мозга», — напомнил он.

С такой точкой зрения согласилась кандидат медицинских наук, невролог, психоневролог Анна Шевченко. Она отметила, что на «мозговой туман», который мешает выполнять привычную работу с прежней скоростью, жалуются многие пациенты после ковида.

«Поэтому очень важно работодателю популяризировать опросники для самодиагностики повышенной тревожности, депрессии, астении и стресса как частых проявлений постковидного синдрома», — заключила эксперт.