У россиянки удалили опухоль головного мозга размером с апельсин

Опухоль у женщины развивалась 15 лет, но дала о себе знать только в последнее время, рассказал Хасаншин. Женщина нигде не обследовалась, однако заболевание прогрессировало. На момент поступления в клинику пациентка находилась в тяжелом состоянии. Размер опухоли головного мозга составил 10 на 15 сантиметров.

Из-за опухоли была серьезно нарушена кровеносная система и возник риск большой кровопотери, поэтому операцию по удалению злокачественного образования пришлось проводить в три этапа. Последний из них длился 12 часов.

Послеоперационный период проходит достаточно хорошо, отметил Хасаншин. Сознание пациентки уже восстановилось. Женщина сама питается и сидит, у нее полноценная речь. Кроме того, она может ненадолго вставать с посторонней помощью.