Ученые перечислили опасные для мозга продукты

Употребление некоторых продуктов может быть опасно для работы мозга и может обернуться болезнью Альцгеймера. Ученые из разных стран провели исследования и выяснили, что стоит исключить из рациона.

Немецкие ученые посоветовали отказаться от газировки и выпечки, написала газета Rai Al Youm. Эти продукты приводят к повреждению нервных клеток и вызывают воспалительные процессы в мозге.

Об опасности острых блюд предупредили специалисты из Университета Южной Австралии. По их словам, в такой еде содержится вещество капсаицин, ухудшающее память и снижающее умственные способности. Сотрудники Британского университета Бата выяснили, что сладости приводят к закупорке артерий.

Убрать из рациона фаст-фуд призвали австралийские ученые. Причина заключается в трансжирах, которые уменьшают мозговую активность. Китайские эксперты причислили к вредным веществам консерванты и соль. Также не стоит злоупотреблять колбасой, сыром и мясными продуктами, так как в них есть насыщенные жиры. Ученые пояснили, что поедание этих продуктов может обернуться повреждением кровеносных сосудов.