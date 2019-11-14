Ученые выяснили как мозг «сортирует» различные виды боли

Оказалось, что за разные виды боли отвечают разные нейроны в мозге. Это стало ясно, когда ученые обратили внимание на его болевой центр, который по-разному реагирует на сигналы разных видов боли, к примеру, в соматических тканях и при воспалении кишечника.

Загадочное вещество. Дубненские школьники открыли тайну темной материи Подробнее

В эксперименте участвовали две группы крыс — 12 здоровых и 12 больных колитом. В болевой центр животным устанавливали электрод, регистрирующий активность нервных клеток. Ученые причиняли грызунам разные виды болей — путем внутреннего и наружного воздействия.

Выяснилось, что на уровне в мозге имеются три типа нервных клеток. Первый реагирует на оба вида боли, второй только на внешние болевые сигналы, а третий — на внутреннюю боль, игнорируя, при этом внешнюю.

Один из авторов исследования, Ольга Любашина, предположила, что это открывает в будущем возможность проследить конкретнее путь разных болевых сигналов на более высоких уровнях мозга. Это покажет специфичные для каждого вида боли нейрональные системы.

«...Затем, используя эти специфические нейроны как мишени, мы изучим действие на них различных лекарственных препаратов», — объяснила ученый.

Открытие позволит разработать лекарство против болей при язвенном колите или болезни Крона.