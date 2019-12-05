Мозг полярников уменьшился за 14 месяцев в Антарктиде

Ученые из университетского медицинского центра «Шарите» в Берлине и других лабораторий исследовали девять человек, которые на протяжении 14 месяцев находились на немецкой станции Neumayer III.

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У всех полярников брали анализы крови, также они проходили тесты на когнитивные способности. Восьмерым из них до и после экспедиции сделали МРТ головного мозга.

В контрольную группу вошли девять человек, находившихся на время экспедиции в Германии. В ней были люди того же пола и возраста (пять мужчин и четыре женщины), имеющие схожий изначальный объем гиппокампа.

Именно эта часть мозга уменьшилась у полярников и немного увеличилась в контрольной группе. Наибольшие изменения пришлись на зубчатую извилину гиппокампа — ее объем снизился на 7,2%. Одновременно у полярников ухудшались результаты в тестах, связанных с ориентацией в пространстве и вниманием. На другие мыслительные способности уменьшение объема мозга не повлияло.

Кроме того у полярников уменьшилась концентрация нейротрофического фактора мозга — белка, стимулирующего и поддерживающего развитие нейронов.

Ранние опыты показали, что социальная изоляция и монотонность окружающей среды у грызунов такие подавляют работу гиппокампа, снижая образование новых нейронов.