Мособлштаб опубликовал новую карту распространения коронавируса по городским округам

За сутки в Московской области выявили 807 новых случаев заражения коронавирусом. Мособлштаб продолжает обновлять карту распространения коронавируса по городским округам региона.

Источник фото: covid.mz.mosreg.ru

Самое большое количество заболевших в Одинцовском городском округе: 814 человек. За сутки там выявили 50 новых случаев. На втором месте расположились Люберцы с результатом 726 зараженных, что на 17 новых случаев больше, чем днем ранее. Лидером по приросту стали Мытищи. Со вчерашнего дня здесь обнаружили 71 нового зараженного коронавирусом, а общее число заболевших составило 576 человек.

С 11 до 17 за сутки увеличилось количество городских округов с нулевым приростом.

Ни одного нового случая заражения за сутки не выявлено в городских округах: Волоколамск (33 ранее выявленных), Дубна (14), Кашира (29), Зарайск (17), Лотошино (7), Лыткарино (42), Пущино (4), Можайск (37), Рошаль (13), Руза (96), Талдом (18), Красноармейск (24), Фрязино (62), Черноголовка (6), Шаховская (25).

Самое маленькое количество зараженных в Звездном городке. Там выявлен один случай. Новых заражений больше нет.

Всего на сегодняшний день в Московской области зафиксировали 13 314 случаев заболевания инфекцией, вызываемой новым возбудителем. Выздоровели и выписались из больниц 507 человек. Летальным исходом закончилось заражение для 110 человек.