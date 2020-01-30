Москвичи стали скупать в аптеках маски

В московских аптеках повысился спрос на медицинские маски. В том числе их покупают и китайские туристы.

В некоторых точках масок нет. Однако в целом о дефиците товара говорить не приходится. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителей аптечных сетей Москвы. По их словам, большое число масок купили китайцы. Также в общественном транспорте столицы больше людей стали ездить в масках.

При этом противовирусные препараты покупают так же, как и раньше. Уровень продаж остался таким же, как и в прошлые годы. Ранее Роспотребнадзор проверил 184 заболевших ОРВИ россиянина. Ни одного случая заражения коронавирусом из Китая зарегистрировано не было.

По последним данным, жертвами коронавируса стали уже 170 человек, еще 7 711 заразились. Новый вирус появился в КНР в конце прошлого года. Первым заболевшим был житель города Ухань. Позже инфекция распространилась по всей стране и вышла за ее пределы. Случаи заражения зафиксировали в 15 государствах. Среди них Австралия, США, Канада, Таиланд, Южная Корея, Япония.