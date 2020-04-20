Москвичи соблюдали режим самоизоляции ответственнее в выходные

За прошедшие выходные в Москве составили около трех тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции. Это на 25% меньше, чем в прошлые субботу и воскресенье.

Об этом рассказал начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков. Его слова процитировало РИА «Новости». Он отметил, что за все время действия режима самоизоляции в столице выписали более 17 тысяч штрафов. Их общая сумма составила примерно 70 миллионов рублей.

Данчиков отметил, что 18 и 19 апреля москвичи более тщательно соблюдали режим самоизоляции. Количество нарушителей сократилось на 25%, основная часть жителей столицы соблюдала все предписанные нормы и ограничения.

Возможно, это связано с плохими погодными условиями, но в целом москвичи за последние два дня более добросовестно и дисциплинированно соблюдали режим самоизоляции Евгений Данчиков.

По словам Данчикова, на улицах Москвы работают более 13 тысяч сотрудников полиции, три тысячи росгвардейцев и тысяча дружинников. Они патрулируют улицы, призывая жителей не покидать свои дома без крайней необходимости. Кроме того, они составляют протоколы на нарушителей режима самоизоляции, которые вышли на улицу без уважительной причины.

Режим самоизоляции в Москве продлится до 1 мая. Решение о его сокращении или продлении пока не принято. По последней информации, в столице зафиксировали больше всего случаев заражения коронавирусом нового типа. Диагноз подтвердили у 26 350 москвичей, из них 2026 заразились за последние сутки. Всего в России зафиксировали 47 121 случай заболевания COVID-19.