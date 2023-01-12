Здоровье 12 января 2023, 22:26 Москвичи смогут увидеть результаты гистологии в электронной медкарте

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Все патоморфологические лаборатории больниц Москвы оснастили российской информационной системой «Лабфорс», благодаря чему пациенты смогут получать результаты гистологии в электронном виде. Об этом сообщило «Утро.ru» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Это значительно облегчит работу врачей, которым не придется тратить лишнее время на заполнение бумаг, и будет удобно для пациентов. И медики, и больные будут иметь доступ ко всем этапам и результатам гистологии в любое время. Напомним, этот анализ позволяет выявить, является ли новообразование злокачественным.

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«Теперь все этапы исследования, начиная от приема и регистрации биоматериала и заканчивая формированием результата, осуществляются в электронном виде. Важно, что система полностью интегрирована с ЕМИАС. Это позволяет пациентам получать результаты гистологии в электронной медкарте — приезжать за результатами в медучреждение больше не требуется», — объяснила Анастасия Ракова.

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При этом те, у кого нет доступа к электронной карте, все равно узнают свой результат. Им позвонят из медицинского центра и поделятся хорошими новостями или пригласят на консультацию к врачу.