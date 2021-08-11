Москвичи смогут пройти полное медобследование за один час

Жители Москвы смогут пройти подробный медицинский осмотр в специальных павильонах, потратив на это всего один час. Об этом ИА НСН рассказала врач Елена Кац.

Осмотр можно пройти в рамках проекта «Здоровая Москва». Павильоны с соответствующей вывеской расположены возле городских парков и станций метро. Для того чтобы пройти обследование, нужно быть старше 18 лет, а также быть прикрепленным к одной из городских поликлиник или иметь московский полис ОМС. Все процедуры бесплатны.

«В обычный чек-ап включены такие исследования, как УЗИ молочных желез у женщин, УЗИ сосудов головы и шеи, щитовидной железы и другие новшества. Основная задача работающих в павильоне врачей — выявить заболевание на ранней стадии, когда человек еще может не подозревать о нем. Ведь всем известно, что чем раньше поставлен диагноз, тем выше шансы на успешное выздоровление», — сказала Кац.

Также в павильонах «Здоровая Москва» можно сдать тест на COVID-19.