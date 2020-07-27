Москвичи смогут посетить бесплатные мастер-классы на ВДНХ до конца лета

«Занятия будут проходить по вторникам и четвергам с 19:00 и по воскресеньям с 10:00», — говорится в сообщении.

Уточняется, что уже в понедельник, 27 июля, горожанам доступны мастер-классы по танцам и хатха-йоге. Новые упражнения отличаются высокой интенсивностью. Занятия будут проходить в режиме кардиореспираторной тренировки. Помимо прочего, все желающие смогут вместе со специалистами выполнить упражнения для улучшения растяжки, пишет РИА ФАН.

Все спортивные мастер-классы рассчитаны на один час. Находиться одновременно на них смогут не более 30 гостей. Записаться на тренировку можно онлайн, а изучить расписание занятий предлагается на сайте ВДНХ.