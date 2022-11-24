Здоровье 24 ноября 2022, 14:14 Москвичи смогут пользоваться электронным медицинским рецептом в течение одного года

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Новый эксперимент по продлению срока действия электронных рецептов льготников до одного года стартовал в Москве.Теперь пациентам, нуждающимся в долгосрочном лечении, не нужно будет постоянно приходить в поликлинику для выписки нового рецепта, сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

Отмечается, что продолжительность медикаментозного курса определяют сами врачи — от их решения также будет зависеть, сколько раз в определенные промежутки времени пациент сможет купить необходимый препарат. По мнению заммэра, такой проект необходим для максимального удобства москвичей, нуждающихся в постоянном лечении медикаментами.

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Все лекарства, выписанные врачом и указанные в электронном рецепте, льготники смогут приобрести в аптеках при больницах и в сети «Аптеки столицы».

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